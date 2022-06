Jon Snow kommt zurück!?

"Game of Thrones" soll fortgesetzt werden – für die neue Serie könnte Kit Harington wieder vor der Kamera stehen.

Das Prequel "House of the Dragon" steht gerade in den Startlöchern, da kündigt HBO bereits die nächste Serie im "Game of Thrones"-Universum an. Doch während "House of the Dragon" vor den Ereignissen von "Ein Lied von Eis und Feuer spielt" soll die neue Serie die Geschichte fortsetzen.

Bekannte Figuren kommen zurück

Die mögliche Fortsetzung ist laut "Hollywood Reporter" noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Ob neben Kit Haringtion auch andere GoT-Stars in ihre alten Rollen schlüpfen ist noch unklar. Auch zum Release der neuen Serie ist noch nichts bekannt.