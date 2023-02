"Call of Duty" bald nur noch für Xbox? Das sagen die Gamer

Microsoft möchte den Entwickler von "Call of Duty" kaufen. Für die PlayStation hätte das böse Folgen.

Seit etwa einem Jahr will Xbox-Hersteller Microsoft den Spiele-Publisher Activision kaufen. Dessen Games würden dann alleine Microsoft gehören - dazu zählen bekannte Marken wie "Tony Hawk", "Diablo" und "Call of Duty". Sollte dieser Deal klappen, könnten diese Spiele in Zukunft nur noch für Xbox-Konsolen und den PC erscheinen, aber nicht mehr für PlayStation oder Nintendo Switch.

Was sagen die Gamer dazu?

Für Sony und ihre PlayStation-Marke wäre das ein großes Problem, denn "Call of Duty" zählt dort zu den meistverkauften Spielen. Das zeigt auch eine neue Umfrage unter 1.400 Gamern in Großbritannien:

Für 73 Prozent der PlayStation-Besitzer sind Spiele der "Call of Duty"-Reihe besonders wichtig.

31 Prozent würden die Konsole wechseln, wenn es "Call of Duty" nicht mehr für PlayStation gäbe.

24 Prozent würden in Zukunft gar keine PlayStation mehr kaufen, sondern ein anderes Gerät.

Das sagt der Xbox-Chef

Ob es so weit kommt, ist allerdings noch offen. Die Übernahme wurde nämlich von den Behörden in den USA und der Europäischen Union noch nicht genehmigt. Immerhin: Der Xbox-Chef Phil Spencer hat versprochen, dass "Call of Duty" weiterhin für die Playstation erscheinen soll. Aber wie lange er sein Versprechen halten kann, ist unklar.