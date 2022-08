Zockst du allein oder lieber mit Freunden?

Eine Umfrage wollte das herausfinden und hat dazu über 1.000 Menschen ab 16 Jahren befragt.

Dabei kam heraus, dass 87 Prozent am liebsten mit anderen Menschen Games am Computer oder an der Konsole zocken. Die Befragung des Digitalverbands Bitkom ergab außerdem, dass 67 Prozent im Freundeskreis, mit der Familie oder anderen Bekannten spielen. 58 Prozent zocken mit anderen online.

Junge Menschen spielen am liebsten

Der Umfrage zufolge zocken insgesamt mehr als 37 Millionen Menschen ab 16 Jahren in Deutschland. Seit Corona sind es demnach mehr. Im Jahr 2019 gaben noch 43 Prozent an, ab und zu Video- oder Computerspiele zu spielen. Heute sind es 54 Prozent. Mit 88 Prozent sind Games bei 16- bis 29-Jährigen am beliebtesten.

Worauf du achten solltest, um nicht abgezockt zu werden, erfährst du hier: