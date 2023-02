Neue Karriere? Gareth Bale überrascht bei Golfturnier

Der Ex-Fußballstar hat bei seinem ersten Golfturnier einen guten Start hingelegt und kam unter die besten 20.

Im Dezember war Gareth Bale noch bei der Fußball-WM in Katar dabei, jetzt hat er sein erstes Golfturnier gespielt und es direkt auf Platz 16 von 156 geschafft. Dabei beeindruckte der ehemalige Real-Madrid-Star viele mit seinen gekonnten Schlägen.

Bale: Golfen ist schon länger seine Leidenschaft

Der 33-Jährige liebt das Golfen. Auch schon während seiner Fußball-Karriere war Bale immer wieder auf Golfplätzen zu finden. Bei Real Madrid sorgte das sogar schon für Zoff, weil der Waliser mehr an Golf gedacht haben soll als an den Verein. Die Begeisterung für seine neue Lieblingssportart sieht man auch auf seinem Instagram-Account. Dort zeigt Bale in vielen Reels, wie gut er auch mit kleinem Ball und Schläger umgehen kann. Bei so viel Leidenschaft wird es wahrscheinlich nicht das letzte Golf-Turnier von Bale gewesen sein.

Übrigens: Noch besser lief es bei dem Turnier, bei dem immer ein Golf-Profi und ein Promi zusammenspielen, für den American-Football-Spieler Aaron Rodgers. Er hat das Turnier in Pebble Beach in den USA gewonnen.

In diesem alten Video zeigt Bale, was er mit dem Golfball alles kann: