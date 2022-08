So teuer wird die Gasumlage für dich!

Für alle, die einen Gas-Vertrag haben, gibt es eine Änderung: die Gasumlage. Jetzt ist klar, wie hoch sie ist.

Es müssen 2,419 Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlt werden. Das hat die Firma Trading Hub Europe mitgeteilt. Die sogenannte Gasumlage gilt ab Oktober. Sie kommt nochmal auf die ohnehin deutlich gestiegenen Gaspreise obendrauf.

Das heißt:

Ein Single-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.000 Kilowattstunden muss etwa 140 Euro pro Jahr mehr zahlen

Ein Paar, das zusammen 12.000 kWh verbraucht, kommt auf etwa 345 Euro Mehrkosten

Eine Familie mit einem Kind und einem Verbrauch von 18.000 kWh muss mit rund 520 Euro zusätzlich rechnen

Einen Haushalt mit vier Personen und einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden kostet die Umlage 480 Euro mehr pro Jahr

++ Die Zahlen stammen aus einer Berechnung des Vergleichsportals Check24 ++

Sollte noch Mehrwertsteuer gezahlt werden müssen, wird es noch teurer. Aber: Die Bundesregierung möchte die Steuer nicht draufschlagen. Ob sie das wirklich darf, muss aber die EU entscheiden.

Warum wird die Gasumlage eingeführt?

Die Bundesregierung will verhindern, dass Gasimporteure pleite gehen. Dann könnten diese nämlich keins mehr an ihre Kunden liefern. Das wäre schlecht, denn Gas wird quasi überall dringend benötigt - zum Beispiel zum Heizen oder in Fabriken.

Die Importeure sind in finanziell große Schwierigkeiten geraten, weil sie durch den Russland-Ukraine-Krieg Gas viel teurer einkaufen müssen. Die erhöhten Preise durften sie aber bisher nicht an die Kunden weitergeben. Die Umlage soll jetzt 90 Prozent der Mehrkosten für die Importeure ausgleichen.

