Mit der Gasumlage soll Gas-Unternehmen in Not geholfen werden. Das Geld k├Ânnte aber auch an die Falschen gehen.

Zw├Âlf Unternehmen haben Anspruch auf Gelder aus der Gasumlage angemeldet. Darunter sind auch ein paar, die keine finanziellen Schwierigkeiten haben. Weil es daf├╝r Kritik gab, will Wirtschaftsminister Habeck ├╝berpr├╝fen, ob man den Anspruch auf die Gelder "abwehren" kann. Es geht um insgesamt 34 Milliarden Euro. Es ist sicherlich nicht moralisch richtig, dass Unternehmen, die - lassen Sie mich das mal plattdeutsch sagen - ein Schweinegeld verdient haben, dann auch noch sagen: Ja, und f├╝r die paar Einnahmeausf├Ąlle bitten wir die Bev├Âlkerung um Hilfe. Die Mehrwertsteuer f├╝r Gas soll gesenkt werden: Geld DAS hat Scholz mit deiner Gasrechnung vor Die Bundesregierung will die Mehrwertsteuer auf den gesamten Gasverbrauch absenken. mehr... 13:00 Uhr DASDING DASDING