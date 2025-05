Stiftung verteilt Hilfsgüter in Gaza: Deshalb gibt es Kritik

Anmod.:

Im Gaza-Streifen sollen wieder in größerem Umfang Hilfsgüter an die notleidende Bevölkerung verteilt werden. Dafür gibt es vier Zentren einer neu gegründeten Stiftung, der "Gaza Humanitarian Foundation", die von Israel und den USA unterstützt wird. Israel hatte seit März sämtliche Hilfslieferungen blockiert und kurz darauf die Waffenruhe mit der Hamas beendet. Die Hamas rief die Einwohner des Gazastreifens dazu auf, den neuen Verteilmechanismus zu boykottieren. Dominik Einzel aus dem BR24-Team berichtet:

Mit der neuen Strategie zur Verteilung von Hilfslieferungen will die israelische Regierung nach eigenen Angaben verhindern, dass die Hamas Hilfsgüter stiehlt und zu Geld macht. Die vier Stützpunkte im Süden und in der Mitte des Gazastreifens werden von amerikanischen Sicherheitsfirmen betrieben - Israel will so offenbar die Hilfsorganisationen der UN und anderer internationaler Helfer umgehen. Um an Hilfspakete zu kommen soll je ein Vertreter jeder palästinensischen Familie alle fünf Tage zu einem der Zentren gehen. Die UN und andere Hilfsorganisationen halten dies für zu gefährlich und wenig effektiv, weil die Menschen auf dem Weg durch gefährliche Kampfgebiete müssen. Außerdem könnte der Weg für Alte und Kranke unmöglich sein. Der bisherige Chef der Stiftung, Jake Woods, hat bereits seinen Rücktritt angekündigt. Er sehe in dem Verteilungskonzept "die humanitären Prinzipien der Menschlichkeit" nicht gewahrt. Unterdessen herrscht Verwirrung über eine mögliche Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien. Ein Vertreter der Hamas hatte mitgeteilt, man akteztiere einen Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff für eine Feuerpause. Witkoff selbst dementierte aber, dass es eine Einigung gebe. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte an, sich in Kürze zu einer möglichen Vereinbarung und zu den noch festgehaltenen Geiseln äußern zu wollen.