Gebrauchtwagen: Werden sie bald billiger? 🚗

Aktuell sind gebrauchte Autos crazy teuer. Doch es scheint einen Umschwung zu geben.

In den letzten Jahren wurde es immer teurer, ein gebrauchtes Auto zu kaufen. Doch das könnte sich jetzt ändern. Darauf deuten die Daten des Marktbeobachters DAT hin:

Die Preise steigen, aber langsamer als noch vor einem Jahr. Verglichen wurden die Preise von dreijährigen Gebrauchtwagen aus dem September 2023 mit denen vom September 2022. In den beiden Monaten davor sind die Preise noch schneller gestiegen.

Das, was du letztlich zahlst, ist inzwischen deutlich weniger als der Preis, der im Angebot steht.

Es gibt wieder größere Rabatte.

Deswegen waren Gebrauchtwagen so teuer

Laut dem Sprecher der DAT waren Autos in den letzten zwei Jahren Mangelware. Durch Corona und Materialmangel gab es weniger Neuwagen. Teilweise sind Käufer dann auf Gebrauchtwagen ausgewichen. Auch sorgte der Mangel dafür, dass es weniger junge gebrauchte Autos auf dem Markt gab.

Mittlerweile ändert sich die Lage: Die Leute kaufen eher weniger Autos, sondern achten in der aktuellen finanziellen Situation darauf, ihr Geld zusammen zu halten. Auch AutoScout24 beobachtet, dass Autos wieder länger auf den Höfen von Händlern stehen.

Trotz billigeren Gebrauchtwagen: Diese Autos bleiben teuer

In den meisten Auto-Kategorien gehen die Preise runter. Nur ein Bereich bleibt ausnahmsweise weiterhin teuer: Kleinwagen. Ein drei Jahre altes Auto in dem Bereich wurde noch durchschnittlich fĂĽr 74,3 Prozent des Neupreises verkauft - das ist mehr als zu Beginn des Jahres. Das Angebot ist eher klein in diesem Bereich.

Um Auto fahren zu dĂĽrfen, brauchst du erst mal den FĂĽhrerschein. Schon hier versuchen einige zu cheaten: