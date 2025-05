80 Jahre nach der Befreiung: Gedenken im KZ Dachau

In Dachau wurde an die Befreiung des Konzentrationslagers erinnert. Überlebende warnen vor dem Vergessen.

Am Sonntag wurde im ehemaligen Konzentrationslager Dachau an die Befreiung vor 80 Jahren erinnert. Zehn Überlebende sind zur Gedenkstätte gekommen - darunter Mario Candotto, der als Jugendlicher dort inhaftiert war. Für die Nachkommen der Opfer sei die Gedenkfeier ein bedeutender Tag, sagte Gabriele Hammermann, Leiterin der Gedenkstätte.

Hier war ich eine Nummer. Die Menschen hätten aus der Geschichte nicht wirklich gelernt, man müsse den aktuellen Entwicklungen Einhalt gebieten.

KZ Dachau - das erste Konzentrationslager der Nazis

Das Konzentrationslager Dachau wurde nur wenige Wochen nach Hitlers Machtübernahme eröffnet - am 22. März 1933. Es war das erste KZ der Nationalsozialisten und diente als Modell für alle späteren Lager. Ursprünglich wurde es für politische Gegner wie Kommunisten und Sozialdemokraten eingerichtet. Später wurden dort auch Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Homosexuelle und viele andere verfolgt, gefoltert und ermordet. Bis zur Befreiung durch US-Truppen am 29. April 1945 wurden in Dachau und seinen über 140 Außenlagern mehr als 200.000 Menschen inhaftiert - über 40.000 starben an Hunger, Krankheit, Zwangsarbeit oder durch gezielte Ermordung.

Klare Worte gegen das Vergessen

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner würdigte den Mut der ehemaligen Häftlinge, die in den 1960er-Jahren die Gedenkstätte aufgebaut hatten - trotz einer Gesellschaft, die damals lieber geschwiegen hätte. Dachau sei ein Symbol für das System der NS-Verbrechen gewesen: "Nichts galt mehr außer der Willkür der SS", sagte Klöckner.

"Schutz der Demokratie ist beste Friedensbewegung"

Beim jüdischen Gottesdienst betonte Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, wie wichtig heute der Einsatz für Demokratie sei.