Den Kommunen in Rheinland-Pfalz geht bei der Unterbringung Geflüchteter das Geld aus. Ein Gutachten soll jetzt helfen.

Unterbringung und Versorgung von in Not geratenen Menschen wird die Kommunen in Rheinland-Pfalz dieses Jahr bis zu 300 Millionen Euro kosten. RLP hat die Aufgaben für die Aufnahme Geflüchteter an die Kreise, Städte und Gemeinden abgegeben. Die beschweren sich und sagen, dass ihnen über 150 Millionen Euro fehlen. Die eigentlich einfache Rechnung: Mehr Geflüchtete = mehr Kosten!

Gutachten sorgt für Druck

Als Konsequenz wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass der Landesregierung Druck machen soll. Denn die Verfassung sagt: Bei Übernahme der Aufgaben durch Städte und Co. muss das Land auch die vollen Kosten erstatten.

Geht es vor Gericht?

Einig wird man sich dazu nicht. RLP will sich die Kosten teilen und die Städte drohen nun mit Klagen.

Integration und Support statt Geldspritze

Es gibt aber auch kritische Meinungen. Der ehemaliger Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der baden-württembergischen Stadt Mössingen, Boris Kühn, sieht mehrere Gründe für die Überlastung:

Es sind nicht nur die hohen Zahlen der neu ankommenden Geflüchteten, die das System unter Druck setzen, sondern auch die Geflüchteten, die schon lange im Aufnahmesystem sind. Dazu kommt es, weil es wegen des Wohnraummangels keine geeignete Wohnung gibt.

Dazu kommt es, weil es wegen des Wohnraummangels keine geeignete Wohnung gibt. Wenn Geflüchtete ihren Wohnort frei wählen können (wie Geflüchtete aus der Ukraine), finden sie auch über private Kontakte eine Bleibe, das kommunale Aufnahmesystem wird entlastet.

Kühn sagt, dass die Probleme mit nachhaltigen Strategien gelöst werden können. Dazu würden unter anderem der Bau von angemessenen Unterkünften sowie eine Stärkung des sozialen Wohnungsbaus zählen. Dafür müssten Bund und Länder den Kommunen aber mehr Spielräume geben.