Geflüchteter stirbt nach Polizeieinsatz in NRW

Ein 26-Jähriger aus Guinea ist nach dem Einsatz im Krankenhaus gestorben. Eine Mordkommission ermittelt jetzt.

Die Polizei wurde in eine Unterkunft für Geflüchtete gerufen, weil ein Bewohner dort randaliert und Mitarbeiter angegriffen haben soll. Als die Polizei kam, leistete er laut Angaben der Beamten "massiven Widerstand". Es sollen auch drei Einsatzkräfte verletzt worden sein. Deshalb haben die Polizisten laut Meldung zweimal einen Taser eingesetzt.

Tod nach Polizeieinsatz in Mülheim: Was war die Todesursache?

Letztendlich konnte der 26-Jährige überwältigt werden. Nach seiner Festnahme wurde er laut Polizeimeldung in einem Krankenwagen betreut, wo er das Bewusstsein verloren hat. Die Rettungskräfte haben versucht, ihn wiederzubeleben und ihn ins Krankenhaus gebracht - dort ist er dann gestorben. Woran genau der Mann gestorben ist, ist noch unklar. Die Polizei Bochum hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingerichtet. Am Montag soll die Obduktion der Leiche stattfinden, um die genaue Todesursache zu klären, so die Polizei Bochum.

