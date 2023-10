Geheimes Pablo Escobar Museum entdeckt

Teure Gemälde und Figuren: Kolumbianische Ermittler haben ein Haus mit Gegenständen von Escobar beschlagnahmt.

In dem Haus lebte Pablo Escobars Bruder Roberto. Er hatte das Haus offiziell unter einer anderen Frau angemeldet, damit es nicht gefunden wird. Das hat nicht so gut geklappt: Die Staatsanwaltschaft entdeckte die geheime Sammlung im Wert von 2,8 Millionen Euro. In dem Haus befanden sich auch lebensgroße Figuren von Escobar.

Drogenboss Pablo Escobar - wer war er eigentlich?

Hinter dem bekannten Namen steckt der ehemalige Chef des Medellín-Kartells. Das war eine der größten Kokain-Banden der Welt. Escobar soll für 50.000 Tote verantwortlich sein, sagt eine kolumbianische Nichtregierungsorganisation. Nach seinem berühmten Gefängnisausbruch im Jahr 1992 wurde er ein Jahr später von einem Elitekommando erschossen.

