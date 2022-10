Mehr Geld: Endometriose soll besser erforscht werden

Frauen mit Endometriose haben extrem starke Schmerzen und es gibt keine Heilung. Jetzt soll etwas für sie getan werden.

Zwei Millionen Frauen in Deutschland haben Endometriose. Es ist damit die zweithäufigste Frauenkrankheit. Und obwohl sie so verbreitet ist, weiß man kaum etwas über die Krankheit - zum Beispiel woher sie kommt.

So viel Geld gibt es vom Staat

Deshalb will die Bundesregierung die Forschung jetzt fördern: Fünf Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden. Im Vergleich: In den letzten 20 Jahren waren es insgesamt nur 500.000 Euro. Frankreich investiert aber um einiges mehr in die Endometriose-Forschung: 25 bis 30 Millionen.

Was ist Endometriose? Endometriose ist eine chronische Krankheit, bei der Gewebe im Bauchraum entsteht. Das kann zwischen Gebärmutter, Eierstöcken, Bauchfell und Darm wachsen. Wer unter dieser Krankheit leidet, hat starke Unterleibsschmerzen. Diese können besonders während der Menstruation oder beim Sex auftreten. Auch Migräne, Ohnmacht und Depressionen können Symptome sein. Häufig muss das Gewebe wegoperiert werden. Bei schweren Fällen müssen auch Eierstöcke und Gebärmutter entfernt werden. Dann können die Betroffenen keine Kinder mehr bekommen. Mehr zur Krankheit findest du hier.

Um die Krankheit schneller zu erkennen, gibt es neue Test: