Jeder vierte Haushalt in Deutschland hat keine Ersparnisse. Warum das so ist und was man dagegen tun kann, gibt es hier.

Das Gehalt passt nicht, vieles wird teurer. Das Thema Geld ist nicht so easy - Vermögen ansparen sowieso nicht. Das ist auch das Ergebnis einer Erhebung der Bank ING. Dabei kam raus, dass 23,5 Prozent der Haushalte in Deutschland über keine finanziellen Rücklagen verfügen. Aber: Der Anteil ist gesunken. Vor fünf Jahren waren es noch über 30 Prozent. Wie kann ich Ersparnisse aufbauen? Vorausgesetzt, du hast grundsätzlich die Möglichkeit, etwas Geld zu sparen, dir fehlt aber etwas der Plan,dann könnten dir dieses Tricks eventuell schon helfen: Sparschweine sind unnormal hungrige Tiere 🐖💰 #sparen #spartipps #finanzen #lernenmittiktok #yourmoney Vielleicht kannst du auch noch an anderen Stellen Kosten sparen - wie beim Smartphone: Wo teilt ihr euch noch die Kosten?💡🤑 #handyvertrag #sparen #handy #smartphone #vertrag #günstiger #yourmoney Falls du noch zur Schule gehst und deine Einnahmen mit einem Nebenjob erhöhen willst, um ein bisschen was davon zu sparen, dann solltest du diese Regeln beachten: Kleine Korrektur: 2024 ist die Minijob-Grenze auf 538 € gestiegen - bis zu der Summe gibt's weiter Kindergeld! #minijob #schule #nebenjob #erstesgehalt #geldverdienen