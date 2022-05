Geldregen in Mainz: Sie haben den Besitzer gefunden

Vor ein paar Tagen wurden Geldscheine in Mainz aus einem Hochhaus geworfen. Die Polizei hat neue Infos zu dem Fall.

Der Besitzer oder die Besitzerin des Geldes ist nun von der Polizei ermittelt. Um die Persönlichkeitsrechte der Person zu schützen, haben die Ermittler nur wenige Infos veröffentlicht. Das sind sie:



Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, sagt die Polizei nicht. Er oder sie ist im mittleren Alter.

Das Geld gehört der Person. Sie konnte nachweisen, dass sie legal im Besitz der 50.000 Euro war, die vom Hochhaus fielen.

Grund für die ungewöhnliche Aktion war eine "besondere Ausnahmesituation".

Das Geld, was bisher gefunden und der Polizei übergeben wurde, soll die Person in den nächsten Tagen zurückbekommen.

Geld gefunden? Besser zurückgeben!

Die Polizei bedankt sich in einer Pressemeldung bei den Findern und erklärt, dass das Behalten von gefundenem Geld eine Straftat sein kann, bei der auch Gefängnis möglich ist. Laut Polizei fehlen noch Scheine. Wer Geld zurückgeben will, könne das auch anonym machen - zum Beispiel mit einem Briefumschlag, den man ohne Absender an das Polizeipräsidium Mainz schickt.

In diesem Video erklärt ein Polizeisprecher, wie seine Kollegen nach den Geldscheinen gesucht haben. Auch eine Nachbarin, die den Geldregen selber erlebt hat, wird interviewt:

Aus einem dieser Hochhäuser wurden die Geldscheine geworfen:

Von einem dieser Hochhäuser in Mainz wurden die Gelscheine offenbar nach unten geworfen. SWR

Es waren wohl meist 200-Euro-Scheine. Die Polizei hat dieses Bild von den Scheinen veröffentlicht: