Hat DIESE Frau eine Million Euro geklaut?

Die Angestellte einer Firma für Geldtransporte soll mehr als eine Million Euro Cash gestohlen haben.

Die 42-Jährige hatte Insiderwissen aus ihrem Unternehmen. Das hat die Staatsanwaltschaft gesagt. Das Geld hat sie sich wohl schon im Oktober geschnappt.

Mehr als 37.000 Euro Belohnung

Die Polizei sucht nach der Frau. Die Ermittler beschreiben sie als 1,74 Meter groß mit blaugrünen Augen und blonden Haaren. Sie hat wohl mehrere Tätowierungen an den Armen. Zuletzt lebte sie in Stuttgart, sie könnte sich aber nun auch im Ausland aufhalten. Es gibt eine Belohnung von 37.500 Euro. Falls du sie siehst oder andere wichtige Infos hast, ruf die Polizei an: 0711/ 8990-5778 oder schreib eine E-Mail an: stuttgart.pp@polizei.bwl.de.

Wir suchen mit Echtbildern nach einer 42-Jährigen, die im Oktober 2022 unter Ausnutzung ihres Angestelltenverhältnisses über eine Million Euro gestohlen haben soll. Zur PM ▶ https://t.co/oVq2aZ7h72 und zu den Echtbildern ▶ https://t.co/hyIO6uLPNc Eure #Polizei #Stuttgart https://t.co/DAh4duXkYD

