Frauen verdienen 18 Prozent weniger als Männer

Eigentlich sollten Frauen und Männer für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn kriegen. Das ist aber oft nicht der Fall.

Frauen haben in Deutschland im vergangenen Jahr im Durchschnitt 18 Prozent weniger verdient als Männer. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Das sind rund vier Euro pro Stunde Unterschied!

Das steckt hinter der Zahl

Allerdings muss man diese Zahl im Zusammenhang betrachten. Die 18 Prozent Unterschied kamen beim "unbereinigten" Gender Pay Gap heraus. Dabei wird der Lohnabstand am Bruttostundenlohn (also bevor Steuern, Versicherungen und so weiter abgezogen werden) aller berufstätigen Männer und Frauen in Deutschland bemessen.

Hier fällt dann aber ins Gewicht, dass Frauen oft in schlechter bezahlten Berufen arbeiten als Männer, zum Beispiel als Erzieherin oder Kassiererin. Außerdem arbeiten Frauen auch viel öfter in Teilzeit und seltener in Führungspositionen.

"Bereinigt" nur noch sieben Prozent Unterschied

Beim "bereinigten" Gender Pay Gap kamen nur noch sieben Prozent Lohnunterschied heraus. Dabei werden die oben genannten Faktoren herausgerechnet und es werden Männer und Frauen im gleichen Job mit der gleichen Ausbildung verglichen.

Dass da immer noch ein Unterschied ist, der eigentlich nicht sein sollte, liegt vermutlich daran, dass Frauen wegen Schwangerschaft, Erziehung oder der Pflege von Angehörigen Auszeiten im Job nehmen.

Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen wird kleiner - die Schere zwischen Armut und Reichtum geht aber immer weiter auseinander: