Gendern an diesen Schulen? NOPE! 🙅‍♀️

An bayerischen Schulen wurde das Gendern verboten. Die BundesschĂĽlerkonferenz kritisiert diese Entscheidung.

Es sei eine "Bevormundung" der Schülerinnen und Schüler. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Florian Fabricius, sagt dazu, dass ihnen etwas vorgeschrieben wird und sie dadurch weniger Freiheit haben. Er betont, dass sie allgemein gegen Verbote und Vorschriften in der Richtung sind:

Wir sind gegen diese Bevormundung, das gilt sowohl fĂĽrs Gendern als auch fĂĽrs Nicht-Gendern.

Gendern an Schulen in Bayern verboten

Am Dienstag hat Bayern das Gendern in Behörden und an Schulen verboten. Dabei geht es unter anderem um Schreibweisen mit Doppelpunkt, Sternchen oder auch Unterstrich.

