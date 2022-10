Genitalverstümmelte Frauen: Mehr als 100.000 in Deutschland

17.000 weitere Mädchen und Frauen gelten als gefährdet, so die Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes.

Das ist eine "Dunkelzifferschätzung" der Organisation - nach Angaben von Unicef sind weltweit circa 200 Millionen Frauen und Mädchen von Genitalverstümmelung betroffen. Dabei werden die äußeren Geschlechtsorgane von jungen Mädchen teilweise oder ganz abgeschnitten. Das passiert meist ohne Betäubung und mit Gegenständen wie Rasierklingen oder Glasscherben. In Deutschland ist dieser Eingriff verboten.

Woher kommen die Zahlen?

Terre des Femmes orientiert sich für ihre Schätzung an den Betroffenenzahlen in Herkunftsländern mit hoher Wahrscheinlichkeit wie Guinea, Malaysia und Somalia. Die Frauen, die nach ihrer Geburt nach Deutschland kommen, werden berücksichtigt. Die Daten haben sie vom Statistischen Bundesamt sowie Unicef.

Wir brauchen dringend eine verbesserte Datenlage in Deutschland, um Mädchen durch gezielte Prävention effektiv schützen und bereits Betroffene besser versorgen zu können.

Auch viele in Deutschland geborene Mädchen sind gefährdet, eine Beschneidung zu erleiden. Familien schicken die Mädchen während der Ferien in die Heimat oder reisen in Europa herum - besonders in Frankreich und den Niederlanden gibt es Frauen, die Beschneidungen vornehmen. Sonja Störmer von Terre des Femmes, die die Studie geleitet hat, geht stark davon aus, dass der Eingriff auch in Deutschland vorgenommen wird.

Ein Leben lang Leid

Viele Betroffene haben ihr ganzes Leben lang gesundheitliche Probleme und könnten an diesen Folgen sterben:

Psychische Auswirkungen

Starke Schmerzen

Infektionen

Blutvergiftungen

Unfruchtbarkeit

Komplikationen bei der Schwangerschaft und Geburt.

Hier gibt es Hilfe

Bist du selber betroffen oder kennst jemanden, der es ist? Beim Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" kannst du dich unter der kostenlosen Nummer 08000 116 016 melden. Du kannst anonym und rund um die Uhr anrufen.