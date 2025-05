Gedenkfeier für George Floyd

Heute vor fünf Jahren wurde George Floyd von einem Polizisten ermordet. In Minneapolis gedenken die Menschen ihm.

In Minneapolis finden seit Freitag Konzerte, Gedenkveranstaltungen, Gottesdienste und weitere Veranstaltungen im Andenken für George Floyd statt. Die Events finden am George Floyd Square statt - an der Kreuzung, an der der Polizist Derek Chauvin ihn ermordet hat.

Gedenken an George Floyd auch in Houston

In George Floyds Heimat Houston hat die Familie ebenfalls eine Gedenkfeier geplant. Es soll ein Gottesdienst stattfinden und daraufhin ein Programm mit Musik, Gedichtlesungen und mehr.