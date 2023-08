Statement: SIE ist nicht die Neue bei Make Love, Fake Love

Letzte Staffel war Yeliz Koc der Main Character bei der Datingshow. Ihre Nachfolgerin steht schon fest.

Ex-Bacherlorette Gerda Lewis ist es auf jeden Fall nicht. Das hat sie jetzt in einem Insta-FAQ zugegeben. Sie wurde seit Wochen schon mehrfach von einigen Accounts als Nachfolgerin gehandelt.

Wird Antonia Hemmer die Neue?

Sie kennt man am ehesten aus der letzten Staffel Sommerhaus der Stars oder von Kampf der Realitystars. Der YouTube-Channel "Gossip Guy Malkiel" bringt auch sie als Nachfolgerin mit ins Spiel. Bestätigt haben das bisher weder RTL noch sie selbst.

