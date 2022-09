Gerettete Delfine sind zurück im Meer 🐬

Das Delfin-Trio - Rocky, Rambo und Johnny - wurde nach jahrelanger Gefangenschaft freigelassen.

2019 wurden die Tiere aus einem winzigen Schwimmbecken in einer Hotelanlage in Indonesien gerettet. Bevor das Hotel die Delfine kaufte, mussten sie jahrelang in einem reisenden Zirkus auftreten.

Happy End

Nach ihrer Rettung wurden sie in einem Schutzzentrum vor der Insel Bali gehalten. Nach drei Jahren Pflege waren die Tiere bereit f├╝r das offene Meer. Bevor sie endg├╝ltig davonschwammen, umkreisten die Delfine noch einmal das Zentrum.

Sie kamen noch einmal zu uns zur├╝ck, fast wie um Danke zu sagen und sich zu verabschieden.

Die indonesische Regierung unterst├╝tzte die Freilassung der Delfine gemeinsam mit dem Dolphin Project.

