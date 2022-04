Zeugen gesucht! 28-Jährige in ihrer Wohnung attackiert

Eine Frau aus Gerlingen wollte Möbel verkaufen. Als ein Mann bei ihr in der Wohnung war, griff er sie plötzlich an.

Die 28-Jährige hatte für das Möbelstück eine Online-Kleinanzeige geschaltet. Am Donnerstag klingelte dann ein Mann bei ihr, der sich dafür interessierte. Die Frau ließ den Mann in ihre Wohnung und sie schauten sich zusammen das Möbel an. Dann passierte es: Als die Frau sich kurz umdrehte, umklammerte der Mann die Frau von hinten.

Frau schreit laut um Hilfe!

Die 28-Jährige fing sofort an, sich zu wehren. Die Polizei berichtet, dass sie sich befreien konnte. Dann stürzte sie und der Mann attackierte sie noch einmal. Dabei zerriss der Mann ihr T-Shirt. Um sich noch einmal zu befreien, warf die Frau Gegenstände nach dem Mann. Außerdem schrie sie laut um Hilfe. Dann flüchtete der Mann aus der Wohnung.

Polizei bittet um Hilfe!

Die Frau wurde leicht verletzt. Gegen den Mann wird jetzt wegen versuchtem sexuellen Übergriff ermittelt. Aber: Es ist nicht bekannt, wer der Mann war. Deshalb hofft die Polizei jetzt auf Hinweise von Zeugen. Gesucht wird:

ein Mann zwischen 25 und 30 Jahren

mit schwarzen, seitlich rasierten Haaren

er trug ein schwarzes T-Shirt und eine beige Cargo-Hose mit einer Kette

der Mann hatte eine schwarze Uhr am Handgelenk

Der Mann war am Donnerstag gegen 13 Uhr bei der Frau im Ulmenweg in Gerlingen. Wenn du etwas gesehen hast, kannst du dich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg melden.

Zeugen gesucht! Wenn du Hinweise auf den Täter hast, kannst du die Polizei anrufen (07141189) oder eine Mail (ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de) schreiben.

