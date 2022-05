GNTM: Sie hat gewonnen!

Lou-Anne hat es geschafft - sie ist Germany's Next Topmodel 2022!

Am Donnerstagabend fand das große Finale der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" statt. Die fünf Teilnehmerinnen Anita, Lou-Anne, Luca, Martina und Noëlla hatten es bis in die Liveshow geschafft.

Sie flogen als erste!

Nach dem ersten Walk in den Kreationen von Jeremy Scott flog Model Anita als Fünftplatzierte raus. Beim zweiten Walk war Schluss für Noëlla.

Die Top 3

Weiter gings mit Luca und dem Mutter-Tochter-Gespann Martina und Lou-Anne. Den dritten Platz belegte die 50-jährige Martina. Luca wurde Zweite.

Sie hat gewonnen!

Lou-Anne hat es geschafft. Sie hat "Germany's Next Topmodel" dieses Jahr gewonnen. Sie erscheint auf dem Cover der Harper's Bazaar, gewinnt 100.000 Euro und wird das Kampagnengesicht von MAC Cosmetics.

Herzlichen Glückwunsch, Lou-Anne!

Hier die glückliche Gewinnerin:

Hier kannst du dir anschauen, wie verkündet wird, wer gewonnen hat:

Aktuell gibts extrem viel Kritik gegen die Sendung. Zum Beispiel von Rezo:

Auch die Ex-Kandidatin Lijana Risen packt gegen GNTM aus: