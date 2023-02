GNTM: Heidi Klum gibt 10-Minuten-Statement zu Vorwürfen ab

Besonders im letzten Jahr äußerten sich viele Ex-Kandidatinnen negativ über "Germany's Next Topmodel".

Das wollte Heidi Klum wohl nicht auf sich sitzen lassen. Zum Auftakt der 18. Staffel reagierte die Model-Mama auf mehrere Schlagzeilen und den damit zusammenhängenden Vorwürfen, die gegen ihre Show "Germany's Next Topmodel" im Raum stehen.

Ist alles bei GNTM wirklich echt?

Vor allem die Finalistin Lijana erhob in zwei Enthüllungsvideos auf YouTube schwere Vorwürfe gegen Heidis Show. Sie sagte: Teilnehmerinnen werden manipuliert und falsch dargestellt. Heidi erklärt in ihrem TV-Statement, dass "alles echt" sei. Es gebe kein Skript. Aus dem Schnitt werden auf den Models in der Show auch keine anderen Menschen gemacht, sagt sie.

Wurden die Füße von Teilnehmerinnen eingecremt?

GNTM wurde vorgeworfen, dass die Füße der Teilnehmerinnen eingecremt werden, bevor sie auf den Laufsteg gehen. Damit sollen angeblich Stürze provoziert werden. Heidi weist diesen Vorwurf von sich. Die Beine und Füße der Models werden zwar eingecremt, damit sie schöner aussehen. Damit sich keine verletzt, werden die Fußsohlen jedoch ausgelassen.

Wie streng ist das Leben in der Model-Villa wirklich?