Hundewelpe von Dach gerettet 🐶

Der Vierbeiner unternahm einen Ausflug und landete in der Dachrinne eines Hauses - im sechsten Stock!

In Germersheim hatten Anwohner den hilflosen Hundewelpen am Sonntagabend der Polizei gemeldet. Wie war er aufs Dach gekommen? Offenbar aus Neugierde. Das Tier mit dem Namen Milow war über die Dachterrasse auf Erkundungstour gegangen, die in der Regenrinne endete. Das Problem: Der Hund steckte dort fest und kam nicht mehr weg.

Polizei

Happy End im sechsten Stock

Ein Feuerwehrmann musste helfen. Er lehnte sich über die Dachterrasse und zog das Tier zurück in die Wohnung. Milow blieb bei der ganzen Aktion glücklicherweise unverletzt – für ihn ging es zurück zu seinen Besitzern.