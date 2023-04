mit Whatsapp teilen

In einem Haus in Gernsbach brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Feuer aus - drei Leichen wurden gefunden.

Der Grund für das Feuer in Gernsbach (Kreis Rastatt) ist noch nicht klar. Das Gebäude wurde dabei komplett zerstört. Laut der Polizei Offenburg wurden bisher drei Leichen gefunden. Es werden noch drei Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren vermisst. Es ist noch nicht klar, ob es ihre Leichen sind. Feuer bricht in Gernsbach aus Zur Brandzeit sollen mindestens 16 Menschen im Haus gewesen sein. 13 von ihnen wurden bisher lebend gefunden. Drei Hausbewohner und eine Polizistin wurden verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus. Drei Kinder und Jugendliche sollen während des Feuers aufs Dach geflüchtet sein. Die Feuerwehr konnte diese Kinder retten. Der Brand ist mittlerweile schon gelöscht. Die Höhenretter der Feuerwehr suchen aktuell noch nach weiteren Leichen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet - keiner darf rein.