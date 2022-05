Polizeieinsatz: 16-Jähriger mit Spielzeugpistole unterwegs

Schock für eine Gruppe junger Leute in Gerolstein. Dass sie einen Großeinsatz auslösen, hätte sie nicht gedacht.

Am Donnerstagabend meldeten sich Zeugen bei der Polizei: Ein Junge in einer Gruppe habe einen Gegenstand dabei, der wie eine Pistole aussehe. Daraufhin schickt die Polizei jede Menge Einsatzkräfte los. Sie konnten die Gruppe schließlich finden. Die Jungen waren völlig geschockt: Was machte so viel Polizei hier?!

Falsche Pistole

Es stellte sich schließlich raus: Der Gegenstand, den die Zeugen gesehen hatten, war eine "täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole ", schreibt die Polizei.

Es bestand zu KEINER Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit oder andere Personen!

Der 16-Jährige, der die falsche Pistole bei sich hatte, habe sich mehrfach entschuldigt. Die Polizei brachte ihn zu seinen Eltern und vernichtete die Spielzeugpistole.