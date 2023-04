Eine Frau aus Geroldstein hat einen Jungen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand gesehen. Sie rief sofort die Polizei.

Am Telefon erklärte die Frau, dass der Jugendliche im Bereich einer Schule in Gerolstein in der Eifel unterwegs sei. Die Beamten starteten daraufhin am Dienstagmittag sofort einen großen Einsatz.

Entwarnung! Waffe war Spielzeugpistole für Kindergeburtstag

Zusammen mit der Schulleitung suchte die Polizei nach dem Verdächtigen. Und: Schon kurze Zeit später gab es Entwarnung. Die Polizisten stellte fest, dass es sich um keine echte Waffe gehandelt hat. Der 16-Jährige hatte in einem Geschäft in der Nähe der Schule eine Spielzeugpistole gekauft. Auf der Straße hatte er sie dann seinen Freunden gezeigt, bevor er sie in seinen Rucksack steckte. Die Pistole sollte laut Polizei ein Geburtstagsgeschenk für einen Achtjährigen aus seiner Familie sein.

In Gerolstein gab es vor Kurzem eine Prügelei vor einer Stadthalle: