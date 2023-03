Chose your own gender? Nicht hier!

Immer mehr US-Bundesstaaten schränken die Geschlechtsangleichung Minderjähriger ein.

In Georgia und Iowa sind die meisten Operationen und Hormonbehandlungen ab jetzt verboten. Auch in mehreren anderen Bundesstaaten gelten ähnliche Gesetze oder sind in Planung. Gleichzeitig hat Minnesota diese Woche festgelegt, dass Minderjährige sich behandeln lassen dürfen.

Wie ist es bei uns?

Auch bei uns gibt es einige Hürden, allerdings kann eine Angleichung meist auch bei Minderjährigen durchgeführt werden. Voraussetzung ist in der Regel, dass sowohl Kind, als auch Eltern mit dem Eingriff einverstanden ist.