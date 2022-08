Schusspatrone schlägt in Kinderzimmer ein

Ein Vater hatte die Patrone im Zimmer seiner 13-jährigen Tochter entdeckt. Ihr Fenster wurde zerschossen.

Zu dem Zeitpunkt war niemand in dem Zimmer. Der Vater hatte am Sonntagabend in seiner Wohnung in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) einen lauten Knall gehört. Am nächsten Tag sah er, dass die Kugel den Vorhang, die Jalousie und die Fensterscheibe zerschossen hatte. Die Polizei vermutet, dass die Patrone zu einer Jagdwaffe gehört und ermittelt jetzt.

Mehr News gibt es hier: