Bald Gesetz gegen Catcalling?!

Die SPD will nicht-körperliche sexuelle Belästigung strafbar machen. Bisher gibt es dazu kein Gesetz.

Der Vorschlag der SPD-Bundestagsfraktion: "Gezielte, offensichtlich unerwünschte und erhebliche verbale und nicht-körperliche sexuelle Belästigungen" zu einem Straftatbestand machen. Dabei geht es nicht um jede Art von Catcalling, sondern darum, wie "erheblich" sie ist, um dann zu entscheiden, ob es sich um eine Straftat handelt. Einen Gesetzesentwurf gibt es dazu noch nicht aber ...

SPD plant die Lücke verbaler Belästigung zu schließen

... da es bisher noch kein Gesetz in Deutschland gibt, das nicht-körperliche sexuelle Belästigung verbietet, wird jetzt darüber gesprochen. In anderen EU-Staaten wird Catcalling schon verfolgt. In Portugal, Spanien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden ist Catcalling strafbar. Meistens werden die verbalen Übergriffe mit Bußgeldern belegt. In Spanien drohen außerdem gemeinnützige Arbeit oder sogar Hausarrest.