Getötete 23-Jährige: Sie kam aus Heilbronn

In Ingolstadt in Bayern wurde eine getötete Frau in einem Auto gefunden. Die Verdächtige sieht ihr täuschend ähnlich.

Anfangs gab es große Verwirrung: Die mutmaßliche Täterin sieht dem Todesopfer extrem ähnlich. Außerdem wurde die getötete 23-Jährige im Auto der ebenfalls 23-jährigen Verdächtigen gefunden. Deshalb dachte man erst, dass es sich bei der toten Frau um die Verdächtige handelte. Ein DNA-Test schaffte Klarheit: Die Getötete kommt aus dem Landkreis Heilbronn. Jetzt wird gegen die Verdächtige und einen 23-jährigen Mann ermittelt. Hast du Hinweise? Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag, den 16. August, etwas gesehen haben. Hast du im Bereich Heilbronn/Eppingen etwas Verdächtiges gesehen? Oder ein dunkles Auto aus Ingolstadt bemerkt? Meld dich bei der Polizeidienststelle unter der 0841/9343-0.