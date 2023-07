Russland hat das Abkommen auslaufen lassen. Für viele Menschen heißt das, dass sie wohl nicht mehr genug zu Essen haben.

Die Ukraine gehört zu den weltweit wichtigsten Produzenten von Weizen und Sonnenblümenöl. Aber: Als der Krieg anfing, sorgte Russland dafür, dass die Sachen nicht mehr in andere Länder gebracht werden konnten. Weil die Lebensmittel aber gebraucht werden, um Millionen Menschen auf der Welt zu ernähren, wurde im Juli 2022 eine Vereinbarung getroffen - das sogenannte Getreideabkommen. Seitdem können Schiffe aus der Ukraine nach Istanbul in der Türkei fahren.

Das Abkommen ist allerdings am Montag um 23 Uhr ausgelaufen. Die Russen haben erklärt, dass sie nicht mehr mitmachen wollen.

Stopp des Getreideabkommens: Was sind die Folgen?

Wie es jetzt weitergeht, ist unsicher. Die Ukraine will zwar auch ohne Abkommen mit Russland weiter Lebensmittel in die Türkei bringen - aber es könnte sein, dass Russland die Schiffe nicht durchlässt. Der sicherere Weg ist über Land mit Lkw oder der Bahn. Aber: Hier kann nicht so viel transportiert werden wie mit Schiffen.

Im Extremfall könnte Folgendes passieren:

Millionen Menschen könnten nicht mehr versorgt werden. Bisher gingen die meisten aus der Ukraine gelieferten Lebensmittel nach China, Spanien, in die Türkei und nach Italien. Aber: Es konnten auch vom Hunger bedrohte Menschen in Afghanistan, Äthiopien, Kenia, Somalia, Sudan und Jemen dadurch versorgt werden. Dort hätten ohne das Abkommen weniger Menschen die Chance, regelmäßig Essen zu bekommen.

. Die Ukraine könnte Probleme bekommen. Das Land ist auf das Geld vom Lebensmittelverkauf angewiesen.

Das würde in Deutschland passieren!

Die Auswirkungen eines Stopps wären laut Experten für uns in Deutschland wohl nicht so groß. Der Bauernverband sagt, dass Weizen in Deutschland nicht knapp wird, weil hier genug angebaut wird. Auch andere Lebensmittel sollten nicht ausgehen oder viel teurer werden.

Kann es eine Lösung geben?

Russland sagt, dass das Abkommen wieder gilt, wenn die westlichen Länder die Sanktionen gegen Russland lockern. Bisher sieht es nicht so aus, als wollten die westlichen Länder auf die Forderung eingehen. Ob es eine andere Einigung geben kann, ist unklar.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen Russlands Präsident Wladimir Putin hat im Februar 2022 den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Russische Truppen sind ins Land vorgerückt. Aber die Kontrolle über die ukrainische Hauptstadt Kyjiw haben sie nicht erlangt. Russland konzentriert sich deshalb jetzt auf den Osten und Süden des Landes und hält einige Gebiete besetzt. Russland geht in dem Krieg brutal gegen die ukrainische Bevölkerung vor. Die Armee greift unter anderem gezielt die Stromversorgung und Wohnhäuser an. Konflikt seit 2014 Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die ukrainische Krim, eine Halbinsel im Schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Russland versucht Einfluss auf die Ukraine zu nehmen und zu verhindern, dass sie sich weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

