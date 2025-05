Klaps auf den Po? Jeder Dritte findet es OK

Einige Erwachsene stimmten auch Ohrfeigen oder einer "Tracht Prügel" zu. Das fand die "UNICEF" in einer Umfrage heraus.

Seit 25 Jahren ist eine gewaltfreie Erziehung im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Dennoch erfahren Kinder wohl heute noch Gewalt von Eltern. Das sind die Ergebnisse der Umfrage:

36,9 Prozent stimmten der Aussage "Ein Klaps auf den Hintern hat noch keinem Kind geschadet" zu.

Eine "leichte Ohrfeige" finden 17,1 Prozent als Erziehungsmethode in Ordnung.

Der "Tracht Prügel" stimmen 5,4 Prozent der Befragten zu.

Immer mehr Menschen erziehen gewaltfrei, aber nicht genug

Kinder- und Jugendpsychiater Jörg M. Fegert bewertete die Ergebnisse von 2.530 Befragten. In früheren Umfragen stimmten mehr Menschen Gewalt in der Erziehung zu. Der Trend ist also positiv, doch Fegert sagt, man dürfe sich "nicht ausruhen".