Immer mehr Gewalt an Schulen: Was ist da los?!

Körperverletzung, Bedrohung, sexuelle Belästigung: An den Schulen in Rheinland-Pfalz gibt es immer mehr Straftaten.

Schaut man sich die Zahlen an, sieht man, dass die Straftaten an Schulen steigen. So viele gemeldete Fälle gab es:

2024 ➡️ 1.686 Straftaten

2023 ➡️ 1.374 Straftaten

2022 ➡️ 1.222 Straftaten

Gewalt an Schulen in RLP steigt Dauer 0:24 min Gewalt an Schulen in RLP steigt

Die Zahlen stammen vom Innenministerium von Rheinland-Pfalz. Über sie berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Demnach geht es am häufigsten um Körperverletzung - aber auch Bedrohung, Beleidigungen und sexuelle Belästigung zählen dazu. Außerdem werden Persönlichkeitsrechte durch Videos und Fotos verletzt.

Woher kommt die Gewalt an Schulen in RLP?

Das Innenministerium denkt, dass es häufig eine Mischung aus verschiedenen Gründen ist, die zu Gewalt führt. Zum Beispiel wenn es Gewalt in Familien gibt oder Kinder und Jugendliche vernachlässigt werden. Aber auch die Medien hätten Einfluss - oder Gruppenzwang.

BTW: In Baden-Württemberg gibt es zwar nicht mehr Straftaten an Schulen - die Zahl liegt stabil bei rund 2.500 pro Jahr - gestiegen ist aber die Zahl der Angriffe gegen Lehrer.