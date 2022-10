"Gewitter im Kopf"-Jan: So erfolgreich war seine Hirn-OP!

Jan hat sich einen Hirnschrittmacher einsetzen lassen. Jetzt hat er verraten, wie sich sein Leben seitdem verändert hat.

Ihm geht es nach der OP super, erklärt er in einem neuen YouTube-Video. Man sieht noch überall Pflaster auf seinem Kopf und an seiner Brust. Aber er durfte das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Zu seinem Leben nach der Operation sagte er:

Ich merke nur, dass ich ein bisschen langsamer spreche. Und ich hab das Gefühl, dass ich ziemlich häufig den Faden verliere.

Er geht auch noch ein bisschen weiter darauf ein, was sich verändert hat. Er erklärt, dass er eigentlich keine Wort-Tics mehr hat. Ab und zu mache er noch unkontrollierte Bewegungen mit den Händen - aber auch das sei viel weniger geworden.

Die Tics haben wirklich krass nachgelassen.

Der Hirnschrittmacher wurde dem YouTuber in einer siebenstündigen OP in seine Brust eingesetzt. Das Gerät ist mit Elektroden in seinem Hirn verbunden. Sie unterdrücken in Zukunft "Gisela", das Tourette-Ich von Jan.

"Gewitter im Kopf": Jan lässt sich am Gehirn operieren

In dem Video erzählt Jan auch noch Details von der OP. Das kannst du dir hier anschauen:

