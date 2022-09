Nach Gehirn-OP: So geht's Jan von Gewitter im Kopf!

Mit der Operation sollen seine Tourette-Ticks deutlich seltener auftreten. Bisher sieht es für Jan ziemlich gut aus.

In den letzten Tagen hat sich Jan immer wieder bei seinen Fans aus dem Krankenhaus gemeldet. Die "tiefe Hirnstimulation", bei der Jan einen "Hirnschrittmacher" eingesetzt bekommen hat, ist laut dem YouTube-Star gut verlaufen. Der Hirnschrittmacher soll zukünftig durch elektronische Stimulation die meisten Ticks verhindern. Schon kurz nach der OP funktionierte das laut Jan schon recht gut:

Auf Instagram schrieb Jan kürzlich in seiner Story sogar, dass er in über drei Tagen nur drei Ticks hatte. Wird "Gisela" komplett verschwinden? Nein, ganz ausschalten lässt sich das Tourette nicht. Jan wird also weiter Ticks haben, aber im besten Fall nur noch sehr selten.

Dass man trotz Tourette ziemlich viel erreichen kann, zeigt neben Jan auch dieser junge Politiker: