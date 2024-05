Innenstadt wegen Gas evakuiert: Polizei gibt Entwarnung

Donnerstagmittag trat aus einer Tiefgarage ein Gasgeruch aus. Jetzt ist klar: Das Ganze ist ungefährlich!

Zwischenzeitlich wurde ein Teil der Innenstadt geräumt. In mehreren Gebäuden wurden die Leute aufgefordert, drinnen zu bleiben sowie Türen und Fenster zu verschließen. Inzwischen gibt es aber Entwarnung.

Zwei Verdächtige festgenommen

Unklar ist bislang, woher das Gas kam.

Auch ist nicht safe, um was für einen Stoff es sich handelt - Spezialkräfte konnten lediglich herausfinden, dass er ungefährlich ist.

Die Polizei hat zwei verdächtige Personen festgenommen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Evakuierung in Singen: Einsatzkräfte kamen mit Helikoptern

Um das Gas zu identifizieren, wurden Spezialkräfte aus Mannheim eingeflogen. Es gab Vermutungen, dass es sich um das Nervengift Tabun handeln könnte. Einige Menschen klagten wegen Atemwegs- und Augenreizungen.

Zwei Einsätze an einem Tag

Bereits am Donnerstagvormittag gab es einen ähnlichen Vorfall: Zwei vermummte Menschen drangen in eine Kanzlei in Singen ein und versprühten einen Stoff. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, ist bisher nicht bekannt.

