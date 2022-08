Diese Gift-Spinne könnte dein Nachbar sein 🕷

Eigentlich wohnt die giftige Nosferatu-Spinne am Mittelmeer. Immer häufiger wird sie um Karlsruhe und Pforzheim gesehen.

Spinnenforscher haben das Tier in den letzten Jahren immer wieder in der Region entdeckt, meist in Häusern. Vermutlich wurde sie von Menschen unbemerkt vom Mittelmeer in den Raum Karlsruhe gebracht. Aufgetaucht ist sie schon in der Südpfalz und jetzt auch in Pforzheim.

Giftiger Biss!

Die braune Jagdspinne kann bis zu acht Zentimeter groß werden. Ihr Biss ist giftig, für Menschen aber völlig ungefährlich. Der auftretende Schmerz ist meist schwächer als ein Wespenstich. Es kann aber mehrere Tage zu Rötungen und Schwellungen kommen. Also, besser von der Spinne fernhalten!

Woher kommt der Name?

Ihren Namen "Nosferatu" hat sie übrigens wegen ihrem Rückenmuster: Fantasievolle Menschen haben darin den Vampir "Nosferatu" aus einem Stummfilm von 1922 wiedererkannt.

