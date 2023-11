Not-OP bei Gigi: Schläge von Can wohl nicht die Ursache! 👃

Sommerhaus der Stars-Kandidat Gigi musste wegen seiner Nase notoperiert werden. Die war aber schon vor dem Kampf gebrochen.

Das hat Gigi Birofio auf Insta gesagt. Als Beweis zeigte er dort ein Foto der offiziellen Diagnose mit dem 25. Oktober als Datum. Dazu postete er auch Videos von dem Arztbesuch. Der "Fame Fighting"-Kampf gegen Erzfeind Can Kaplan fand am 4.11 statt.

Warum durfte Gigi mit gebrochener Nase kÀmpfen?

Bei dem Kampf gegen Can hat Gigi dann am Wochenende richtig kassiert. Der 24-JĂ€hrige lag am Ende blutend am Boden. Aufgrund seines Nasenbruchs wĂ€re der Boxkampf beinahe geplatzt. Doch Gigi meinte auf Insta, er habe unbedingt kĂ€mpfen wollen. Daher habe er seinem Arzt gesagt, dass er ein "bisschen tricksen" muss. Nach dem Kampf war die Nase dann krass geschwollen. FĂŒr den Arzt sei dann sofort klar gewesen: Es muss eine Notoperation geben. Diese hat Gigi ĂŒbrigens gut ĂŒberstanden.

