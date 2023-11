"Zu 100% Untreu": Hat Gigi Dana mehrfach betrogen?

Kurz nach den Dreharbeiten zum Sommerhaus soll er zum ersten Mal fremdgegangen sein. Sie spricht von "Respektlosigkeit“.

Von Gigi selbst gibt es noch keine Reaktion. Nur sein Management hat ein Statement rausgehauen und stellt die Frage: "geht es hier nur um PR?". Innerhalb einer Woche nach der Trennung an die Öffentlichkeit zu gehen, gehöre "nicht zur normalen Bewältigung einer Trennung". Ob er sie wirklich betrogen hat, wird nicht kommentiert. Dana sagt aber, sie habe Beweise. Nach dem zweiten Mal Untreue habe sie jetzt den Schlussstrich gezogen.

Alles nur für "Ex On The Beach"?

Die Theorie von einigen Reality-Fans bei Insta und TikTok: Sowohl "Prominent getrennt" als auch "Ex On The Beach" würden bald gedreht, die Trennung könnte also auch nur ein Fake sein, damit die beiden bei einer der Shows dabei sein können.