DAS sagt Gigi Hadid zu Israel und Palästina

Das Model hat sich zum ersten Mal nach dem Hamas-Angriff auf Israel geäußert. Sie selbst hat palästinensische Wurzeln.

Auf Instagram schrieb die 28-Jährige am Dienstag, dass ihre Gedanken bei all denen sind, die gerade von dieser "ungerechtfertigten Tragödie" betroffen sind. Außerdem zeigte sie in ihrem Statement tiefes Mitgefühl für das Leid und den Struggle der Palästinenser in einem Leben unter der Besatzung - gleichzeitig fühle sie auch Verantwortung für ihre jüdischen Freunde. Den Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel verurteilte sie:

Während ich Hoffnungen und Träume für Palästinenser habe, schließt nichts davon ein, einer jüdischen Person Schaden zuzufügen.

Die 28-Jährige unterstütze in der Vergangenheit die Anliegen der palästinensischen Bevölkerung. Dass eine unterstützende Haltung zu Palästina mit Antisemitismus gleichzusetzen sei, sei eine falsche Vorstellung, schrieb Hadid.

Die Terrorisierung Unschuldiger steht nicht im Einklang mit der "Freies Palästina"-Bewegung und kommt ihr nicht zugute.

Abschließend schrieb sie, dass sie den Palästinensern und Juden ihr Beileid ausspricht und ihnen "Liebe und Kraft" schickt. Das ganze Statement von Gigi Hadid kannst du hier checken: