Giulia Gwinn hat keinen Bock auf Playboy oder OnlyFans

Für Giulia Gwinn kommen Nacktbilder nicht infrage. "Egal, um welche Summe es geht", schreibt sie in ihrem Buch.

In "Write Your Own Story - Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze" schreibt die Kapitänin der deutschen Fußballerinnen, dass der PlayBoy sie schon mehrmals angefragt hat. Und auch die Erotikplattform "OnlyFans" hat Interesse an der Fußballerin. Aber niemals werde sie so etwas machen, erklärt sie.

Mal ein Bikinifoto auf meinem Account zu posten, ist okay. Alles andere überschreitet meine persönliche Grenze.

So steht Giulia Gwinn zum Thema Geld

Das Thema Geld findet Giulia Gwinn zwar wichtig, aber "ausschließlich wegen des Geldes spielt bei uns niemand." Im Vergleich zu ihrem ersten Profivertrag beim SC Freiburg "über ein paar hundert Euro" bekomme sie in München nun "ein Vielfaches". Aber sie verdiene keine Millionen pro Jahr. "Manchmal habe ich den Eindruck, einige Menschen haben da ein falsches, ein überzogenes Bild."