Achtung Glatteis: Hier wird's rutschig ⚠️❄️

Wieder gibt es offizielle Warnungen. In RLP bleiben sogar einige Schulen zu. Wer raus geht, muss mit Blitzeis rechnen.

Es ist nicht nur richtig kalt, der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Nacht auf Montag auch Regen voraus. Bei den Temperaturen gefriert das Wasser sehr schnell, wenn es den Boden berührt: Blitzeis. Das passiert auch, wenn die Außentemperaturen schon wärmer sind, aber der Boden noch eiskalt. Jetzt soll es ausgerechnet dann so gefährlich glatt werden, wenn der Berufsverkehr anrollt - also am frühen Morgen.

Für Baden-Württemberg rechnet der DWD mit Regen und Blitzeis im Norden des Bundeslandes - vom Kraichgau bis nach Hohenlohe. In Rheinland-Pfalz kann es in der Eifel, im Hunsrück, Rheinhessen und in der Pfalz richtig glatt werden. Im Laufe des Tages soll es dann aber insgesamt deutlich wärmer werden.

Schule zu - Unterricht online

Mehrere Schulen in Rheinland-Pfalz reagieren auf das Wetter. Bei manchen fällt der Unterricht aus, andere schwenken auf Homeschooling um. Betroffen sind zum Beispiel:

Realschule Plus Bad Ems-Nassau

Berufsbildende Schule Montabaur

Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur

Nicolas-August-Otto-Schule in Nastätten

Wilhelm-Hofmann-Gymnasium in St. Goarshausen

Andere Schulen sagen, die Eltern könnten entscheiden, ob sie ihre Kinder zum Unterricht schicken.

