Hier wird heute fürs Klima gestreikt

Weltweit wollen Menschen heute für mehr Klimaschutz demonstrieren. Aktionen gibt es auch bei dir in der Nähe.

Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future hat in Deutschland Proteste in 270 Städten geplant. Beim Motto #PeopleNotProfit geht es um den Schutz der Menschen statt um immer mehr Profit. Die Demonstrierenden fordern eine radikale Änderung der Klimapolitik und wollen, dass die Bundesregierung 100 Milliarden Euro ausgibt, um den Klimawandel zu stoppen.

Das passiert in deiner Nähe

In Rheinland-Pfalz sind Demonstrationen unter anderem in Koblenz, Trier und Kaiserslautern geplant. Die größte wird wohl in Mainz stattfinden. In Baden-Württemberg finden die größten Aktionen in Stuttgart und Freiburg statt - da werden 8.000 Teilnehmende erwartet. Demonstrationen gibt es aber auch in Karlsruhe, Konstanz und Ulm. Alle weiteren Protest-Aktionen findest du hier.

Das sind die Ziele der Klimaschützer

Die Klima-Aktivisten fordern den Ausstieg aus Kohle, Gas, Öl und Atomkraft und einen besseren öffentlichen Nahverkehr, um den CO2-Ausstoß zu senken. Außerdem setzen sie sich für Menschen mit niedrigem Einkommen ein, die während der Energiekrise mehr Geld kriegen sollen.

