Darum sollen Dienstagmittag alle Glocken läuten

Die Stadt Ludwigshafen will der bei der Messerattacke getöteten Menschen gedenken.

Deshalb sollen die Glocken zur Tatzeit von 12.20 Uhr bis 12.30 läuten. Danach gibt es in der Christ-König-Kirche in Oggersheim unter anderem kurze Texte und Gebete. Am Start ist auch eine muslimische Seelsorgerin, die Texte liest. Falls du jemanden zum Reden brauchst, kannst du dich auch an die Mitglieder der Notfallseelsorge vor Ort wenden.

Bei der Messerattacke eine Woche zuvor wurden ein 20 und ein 35 Jahre alter Mann getötet: