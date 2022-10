Glück als Schulfach 🍀​

An immer mehr Schulen steht der Gl├╝cksunterricht auf dem Stundenplan - noch wird das Ganze erforscht.

In Braunschweig startet an 16 Grundschulen das Forschungsprojekt der Technischen Uni.

Einer der Gl├╝cksforscher sagt, dass gl├╝ckliche Menschen viele positive Nebeneffekte haben:

Gl├╝ckliche Menschen seien kreativer und produktiver.

Sie k├Ânnen Probleme besser l├Âsen.

Durch das Gl├╝ck sei das Immunsystem st├Ąrker.

Sie sollen mehr Widerstandskraft bei psychischen Belastungen haben.

Im Fach Gl├╝ck lernen die Kinder, welche Gef├╝hle wertvoll sind. Es geht um Hilfsbereitschaft, Achtsamkeit, Entspannung, Dankbarkeit und Perspektivenwechsel.

Mehr Schulen unterrichten Gl├╝ck

Nicht nur in Braunschweig haben die Kinder Gl├╝cksunterricht. Auch an mehreren Schulen in Rheinland-Pfalz lernen die Sch├╝ler ├╝ber Gl├╝ck. Zum Beispiel an einer Realschule in Kandel (LK Germersheim). Eine Lehrerin berichtet, dass die Kinder und Jugendlichen seitdem motivierter und zuversichtlicher in die Zukunft blicken.

Hier findest du mehr Good News: