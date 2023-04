Wird Werbung für Sportwetten und Glücksspiele bald verboten?

mit Whatsapp teilen

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland will, dass Werbung für Lotto, Glücksspiele, Sportwetten und Co. verboten wird.

Wer kennt es nicht? Du bist im Internet unterwegs oder schaust im TV ein Fußball-Match - und wirst von allen Seiten mit Werbung für Glücksspiele oder Sportwetten zugespamt. Damit soll bald Schluss sein - zumindest, wenn es nach der Meinung der Menschen in Deutschland geht. Bei einer Umfrage vom Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt, kam heraus: Mehr als die Hälfte der Menschen im Land sind für ein generelles Werbeverbot solcher Angebote. Sieben von zehn Personen finden, dass zumindest Sportwetten-Werbung weiter beschränkt werden sollte. Ändern sich bald die Regeln für Glücksspiel-Werbung? Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, sagt, dass großflächige Werbung für Alkohol, Tabak und E-Zigaretten an Kiosken und Tankstellen sowie für Sportwetten im TV zu präsent seien. Vor allem Jugendliche seien dadurch gefährdet. Er fordert, dass Werbung für Alkohol, Tabak und Glücksspiele stärker eingeschränkt wird - dazu zählen zum Beispiel auch der Bier-Werbespot beim Fußball oder das Logo auf der Sponsorenwand. So gefährlich sind Sportwetten Viele Menschen, die regelmäßig auf Sportereignisse oder sechs Richtige im Lotto tippen, wissen gar nicht, wie schnell man dadurch eine Sucht entwickeln kann. Im Worst Case bedeutet das, dass du die Kontrolle und sogar dein ganzes Geld verlierst. MrWissen2Go hat mit Betroffenen und Fachleuten darüber gesprochen: Hier bekommst du Hilfe bei Glücksspielsucht Dir selbst oder deinen Freundinnen und Freunden geht es wegen deinen Glücksspiel-Gewohnheiten nicht gut? Jetzt kann professionelle Hilfe wichtig sein. Hier kannst du dich anonym und kostenfrei melden: Telefonseelsorge: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222 oder über den Chat

Das Deutsche Rote Kreuz berät Angehörige von Betroffenen unter 06062 607 67, erreichbar Freitag bis Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 8 bis 22 Uhr