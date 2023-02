Halbe Million Euro: Heftige Geldstrafe gegen Ron Bielecki?!

480.000 Euro soll er zahlen. Ihm wird vorgeworfen, an illegalen Glücksspielen teilgenommen und dafür geworben zu haben.

In einer Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft zu dem Fall wird aber kein Name genannt. Stattdessen steht da, dass der Angeschuldigte ein YouTuber ist, der 2022 unter anderem Markenbotschafter einer Erotikmesse war. Ron Bielecki war letztes Jahr als erster Mann das Werbegesicht der "VENUS". Laut mehreren Medienberichten wurde der Strafbefehl gegen ihn erlassen. Demnach soll Ron Einspruch dagegen eingelegt haben. Auf Social Media hat der Influencer noch nichts dazu gesagt.

Der Vorwurf

Laut Staatsanwaltschaft soll der beschuldigte YouTuber zwischen Oktober 2021 und Mai 2022 in 51 Fällen an illegalen Glücksspielen bei Online-Casinos teilgenommen und in 37 Fällen Werbung für die Spiele gemacht haben.